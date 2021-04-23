Большая часть РК будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков.

Лишь на западе, востоке и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на западе – гроза, возможен град.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-23 м/с, днем местами с пыльной бурей. В Туркестанской области местами усилится ветер 15-25 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град. В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей. В Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-22 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, днем в Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +20..+14 °C, без осадков, умеренный ветер. Завтра: +10..+23 °C, без осадков, легкий ветер.