Восточная половина Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков.

На запад РК будет смещаться ложбина циклона, а связанные с ней атмосферные фронтальные разделы местами вызовут осадки (дождь, снег), на юге сильный дождь. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на юге – гроза.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – гололед. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра на юге 16 м/с. В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской, Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанкой области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +18..+11 °C, ливневый дождь, туман, умеренный ветер. Завтра: +9..+13 °C, преимущественно без осадков, умеренный ветер.