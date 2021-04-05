Ложбина циклона смещаяясь на северо-восток, охватывает большую часть территории РК, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут местами осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег).

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель, на юго-западе – пыльная буря, на юге, юго-востоке – гроза, возможен град.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, днем – гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гроза. В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем местами – пыльная буря. В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – низовая метель. В Северо-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанкой, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Павлодарской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.