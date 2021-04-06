С прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег).

На западе – сильные осадки (дождь, снег), лишь на юге РК ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе – пыльная буря.

В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами – пыльная буря. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +7..+19 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +8..+20 °C, без осадков, легкий ветер.