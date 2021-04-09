На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Мместами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Карагандинской областях местами туман. Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ветер 15-20 м/с, в Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей.

В Шымкенте сегодня ожидается +14..+13 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +10..+24 °C, без осадков, легкий ветер.