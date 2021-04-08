Строительство общежитий стало еще выгоднее. Об этом сегодня рассказали в Палате предпринимателей г. Шымкента представители АО «Финансовый центр» МОН РК.

Алпамыс Сатыбалдин, директор Департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр», пригласил инвесторов, частных предпринимателей вложиться в строительство студенческих общежитий при финансовой поддержке государства. При этом он предложил посмотреть на этот процесс более масштабно. Не как на возведение очередного социального объекта, а как на доходный, стабильный и перспективный бизнес-проект. Тем более для этого есть все предпосылки.

«Первое, что нужно отметить, это – наличие высокого спроса. Сегодня в нашей стране необходимо создать более 63 тысяч койко-мест для проживания студентов. Это абсолютно все регионы страны, начиная от мегаполисов, заканчивая городами областного значения. Также в ближайшей перспективе Казахстан будет «переживать» последствия baby-boom-а 2000-х, и контингент студентов будет расти. Безусловно, что эта ситуация также повлияет на повышение спроса на студенческие общежития», — отметил Алпамыс Сатыбалдин.

Предпринимателям есть смысл подумать над освоением новых видов жилищных услуг. Концепция механизма заключается в партнерстве государства и частного сектора. Частный застройщик в лице инвестора, учебного заведения либо предпринимателя за счет собственных средств осуществляет ввод объекта. При успешном вводе государство осуществляет размещение целевого государственного заказа. И здесь необходимо отметить три важных параметра.

Первое — принцип размещения. Главным условием размещения госзаказа является факт проживания студента. То есть работает принцип подушевого финансирования. Госзаказ размещается во всех организациях, осуществивших ввод новых общежитий путем строительства или реконструкции, за исключением государственных учреждений.

Второе — срок размещения. Госзаказ размещается сроком на 8 лет на ежемесячной основе. В период каникул учитывается количество студентов, проживавших в последний учебный месяц.

Третье – размер выплат. Ежегодный размер госзаказа на одного студента составляет: при строительстве составляет 122 МРП, при реконструкции 47 МРП. При этом первые 12 месяцев госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, который равен двум. К примеру, фактически проживает 100 человек, выплаты идут за 200. Но не более проектной мощности общежития.

В качестве примера можно взять реализованный проект в городе Шымкент. Стоимость строительства общежития на 350 мест составила 650 млн. Планируемый объем госзаказа составит 862 млн., то есть разница положительная и составляет порядка 200 млн.

В целом для этих целей в республиканском бюджете предусмотрены 152 млрд. тенге и что не менее важно, данные средства не подлежат секвестированию.

По истечении срока выплат от государства объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет.

«В рамках реализуемых проектов, наряду с размещением госзаказа, вы будете иметь дополнительные источники дохода. Так, ежемесячная плата за проживание студентов не входит в стоимость госзаказа. Ее размер регулируется собственником общежития и определяется условиями рынка жилья конкретного региона. И еще, вы можете создать коммерческие площади для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут ваши жильцы (столовая, парикмахерская, тренажерный зал и др.).», — пояснил спикер.

Отдельным направлением выступает ввод новых мест в общежитиях путем реконструкции зданий.

«Если вы являетесь собственником здания, можно произвести его реконструкцию под студенческое общежитие и также претендовать на размещение госзаказа. В этом случае его размер составит 47 МРП за каждое занятое койко-место», — отметил Алпамыс Сатыбалдин.

В целом, независимо от способа ввода новых мест в студенческих общежитиях, все объекты и их дальнейшая эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с действующими строительными, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

На сегодняшний день уже имеются промежуточные результаты. Уже заключено 79 договоров на 29 350 мест.

Что качается строительства и реконструкции частных школ в рамках подушевого нормативного финансирования, то с 2018 года законодательно закреплена возможность размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования. Методикой подушевого финансирования определен подушевой норматив для частных школ.

Согласно Методике размер подушевого норматива состоит из двух компонентов:

— операционные расходы на реализацию государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО). Для вновь вводимых частных школ на текущий год норматив составляет в среднем 470 тыс. тенге.

— расходы на амортизацию здания за каждое вновь введенное ученическое место в год:

• при строительстве — 96 МРП (280 тыс. тенге),

• при реконструкции — 47 МРП. (137 тыс. тенге).

Вместе с тем, выплаты привязаны к МРП и с каждым годом индексируются.

Кроме того, у инвестора остаётся право получения родительской платы за предоставление улучшенных условий пребывания ребенка в школе.

По истечении срока выплат от государства, объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет.

Пошаговый алгоритм для участия в механизме:

1. Заключение Предварительного договора с АО «Финансовый центр» (Оператор механизма).

2. Строительство или реконструкция школы производится в соответствии с СанПиН, Снип, пожарной безопасности.

3. Объект вводится с целевым назначением «объект организации среднего образования» или «школа».

4. Регистрация обременения права на изменение целевого назначения сроком на 20 лет в НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан».

5. Получение лицензии на право занятия образовательной деятельностью, подбор кадров.

6. Набор учащихся осуществляется школой самостоятельно.

7. Направление заявления Оператору на размещение государственного образовательного заказа.

8. Заключение Договора на размещение государственного образовательного заказа.

9. Выплаты денежных средств Оператором.

Что касается привлечения средств, необходимо отметить, в настоящее время запущен механизм субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции студенческих общежитии в размере 9% через Фонд развития предпринимательства «Даму».

Условия участия в проектах:

Необходимо иметь капитал либо возможности для привлечения заемных средств, а также земельный участок.

В случае отсутствия участка, существует ряд путей решений для его получения:

1) через механизм государственного-частного партнерства;

2) инициирование проекта совместно с социально-предпринимательскими корпорациями регионов;

3) объединение ресурсов путем создания консорциума с другими участниками проекта;

4) получение земельного участка в виде натурного гранта через местный исполнительный орган.