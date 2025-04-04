Омбудсмены всегда готовы защищать права студентов

Институт студенческого омбудсмена был создан в 2022 году и с августа 2023 года действует во всех регионах страны.

Сегодня омбудсмены министерства науки и высшего образования активно защищают права и интересы студентов в учебных заведениях, помогают разрешать спорные ситуации, контролируют соблюдение академических прав и способствуют созданию комфортной образовательной среды.

Совместно с республиканским студенческим движением «Альянс студентов Казахстана» и Советом студентов при МНВО РК будет проведён мониторинг студенческих общежитий.

Особое внимание уделят порядку распределения мест и условиям проживания.

Студенты, вы всегда можете обратиться к омбудсмену своего региона — по всем вопросам, касающимся защиты прав, учёбы и студенческой жизни.