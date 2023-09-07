Когда в Казахстане решат вопрос с дефицитом мест в общежитиях?

В Казахстане, особенно в крупных городах, где концентрировано много университетов, остро стоит вопрос нехватки койко-мест в общежитиях. Всего по стране студентам не хватает 23 тысячи мест.

Жулдыз Нурышева — первокурсница. Девушка поступила в один из шымкентских ВУЗов на факультет изобразительного искусства. Будущая художница живет в Туркестанской области, поэтому поселилась в общежитии.

«Я живу с соседкой по комнате, мне комфортно здесь, есть все условия. Устроиться в общежитие труда не составило», — говорит Жулдыз Нурышева, студентка.

Но так везет не всем. Всего по стране мест в общежитиях не хватает 23 тысячам студентам. В Шымкенте небольшая нехватка мест в общежитиях, но, например, в Алматы, куда едут тысячи студентов со всей страны, на сегодня дефицит составляет более 14 тысяч койко-мест. При этом, как рассказали в министерстве науки и высшего образования, предпочтение при заселении общежитий отдается студентам из социально-уязвимых слоев населения. Но получить места могут и «платники».

«У нас нет ограничений. С этого года вступает в силу закон, где предусмотрена ответственность университетов, вне зависимости от формы обучения, учится ли студент на гранте или платной основе. У нас все студенты имеют право получать места в общежитиях», — говорит Акерке Абылайхан, председатель Комитета высшего и послевузовского образования.

При этом, теперь, общежития проверяют и на качество. В регионах появились уполномоченные по делам студентов. Перед началом учебного года они провели ревизию и выявили недочеты.

«Так, в одном из университетов не были готовы к приему студентов. Санузлы, душ не были подключены к системе водоснабжения. В комнатах в кучи были свалены корпе. Мы направили письмо через министерство науки и они устранили недочеты. Если у студентов будут вопросы, я и все уполномоченные открыты в соцсетях в диалогу», — говорит Ильяс Таекеев, уполномоченный по делам студентов Шымкента.

Тем студентам, которым не хватило мест в общежитиях, предоставят возможность жить в хостелах. При этом льготники как и ранее получат стопроцентную скидку. Вопрос дефицита общежитий в министерстве обещают решить к 2025 году.