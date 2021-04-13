В Шымкенте по итогам 3 месяцев 2021 года специальные социальные услуги оказаны 2 386 гражданам.

Об этом стало известно в ходе отчета руководителей 9 учреждений, подведомственных городскому управлению занятости и социальной защиты, о проделанной работе и планах за 1 квартал.

В частности, в психоневрологическом центре для взрослых в условиях стационара получили лечение 460 человек, в психоневрологическом центре для детей – 146 детей. А в коммунальных государственных учреждениях в условиях полустационара услуги оказаны 349 гражданам. Из них в отделениях дневного пребывания специальными социальными услугами охвачено 170 детей. Также обслужено 74 пенсионера.

В центрах оказания специальных социальных услуг детям-инвалидам с психоневрологическими расстройствами, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, гражданам с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет, одиноким инвалидам 1-2 групп и престарелым, не способным к самообслуживанию, оказываются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, надомного обслуживания.

Кроме того, специалисты социальной сферы с начала года оказали услуги на дому более 700 гражданам. На постоянное содержание взяты 169 детей-инвалидов и 85 граждан-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет. Специальными социальными услугами охвачены 402 одиноких престарелых и 78 граждан с ограниченными возможностями I, II групп.

В настоящее время в двух коммунальных государственных учреждениях, находящихся на условиях временного предоставления социальных услуг, получают услуги 273 человека. В том числе обеспечены специальными социальными услугами пострадавшие от бытового насилия и лица, не имеющие определенного места жительства.