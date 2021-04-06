Когда все звуки вокруг сливаются в один раздражающий шум, и так сложно сконцентрироваться на чем-то одном, важно, чтобы кто-то был рядом!

Именно здесь, в новом центре для детей с аутизмом специалисты обещают научить маленьких пациентов — произносить свои первые слова, смеяться, и даже мечтать. Таких БЕСПЛАТНЫХ специализированных центров в Шымкенте больше нет.

«Реабилитационные центры есть, но они платные, а сами понимаете, сидеть с ребенком и работать — сложно. Поэтому чаще всего в семьях, где растут особенные дети, с деньгами трудно. Хорошо что теперь есть такой центр в Шымкенте. Будет отлично, если для наших детей откроют также секции, например, плавание или футбол», — говорит Нурила ЗУЛПИХАРОВА, мама особенного ребенка.

Вместо лекарств — психологическая и физическая реабилитация — здесь есть комнаты отдыха и кабинеты лечебной физкультуры. С детьми-аутистами работают — психологи, дефектологи и логопеды.

«С момента открытия центра на учете состоят 203 ребенка. Ежедневно к нам приходят, в среднем, 20 детей в день.

В нашем городе их на самом деле даже больше. Если обратиться к международной статистике, то должно быть не менее двух тысяч детей. Проблема в том, что многие родители до сих пор не знают ни о диагнозе, ни о центре», — говорит Серик МЫНБАЕВ главный врач центра психического здоровья г.Шымкента

По словам главврача реабилитационного центра, вскоре — здесь появится футбольное поле и бассейн.