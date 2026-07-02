Зеленая энергия для здоровья: опыт Шымкента заинтересовал зарубежных специалистов

Реабилитационный центр «Victoria» в Шымкенте стал примером успешного внедрения зеленых технологий.

Медицинское учреждение, где часть электроэнергии вырабатывают солнечные панели, посетили специалисты в сфере устойчивого развития и энергоэффективности из Кыргызстана и Таджикистана.

Они приехали изучить опыт, который уже называют одним из успешных примеров применения возобновляемых источников энергии на социальных объектах.

Реабилитационный центр «Victoria» в Шымкенте стал площадкой для изучения передовых решений в сфере зеленой энергетики. Опыт медицинского учреждения, где на крыше установлены сразу несколько солнечных панелей, заинтересовал иностранных специалистов.

Представители Министерства энергетики Кыргызской Республики, Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Национальной электрической сети Кыргызстана, распределительных энергетических компаний и других профильных организаций прибыли в Шымкент, чтобы изучить опыт внедрения возобновляемых источников энергии на социальных объектах.

«Victoria» ежедневно принимает сотни пациентов которые восстанавливаются после тяжелых заболеваний и инсульта. бесперебойное электроснабжение в работе объекта имеет особое значение.

Руководитель ТОО «Senergy Electric» Ергали Шоланбаев, отмечает, что солнечные панели не просто шаг в будущее, но и отличная экономия ресурсов. Оборудование на строгом контроле фирмы после установки, поэтому любые возникшие сложности решаются своевременно быстро. На рынке «Senergy Electric» более 10 лет.

Ергали Шоланбаев, руководитель ТОО «Senergy Electric»: «У нас тариф растет именно в Шымкенте, сейчас дефицит электроэнергии, каждый год растет город, появляются ТРЦ, жилые комплексы, новые медицинские центры, из-за этого у нас город расширяется. Шымкент быстрыми темпами особенно и в данный момент электростанция очень выгодно. Для южных городов Казахстана. Вообще Шымкент получает электроэнергию с Севера с России, и у нас три больших теплоэлектростанции, и находятся у нас в Экибастузские, поэтому тариф высокий считается в Казахстане, и с каждым годом солнечные панели, активно НКПД поднимаются».

По словам специалистов, использование солнечной генерации позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию, повысить энергетическую независимость объекта и снизить нагрузку на городские электросети. Для южных регионов Казахстана, где большое количество солнечных дней в году, такие проекты окупаются в среднем за два-три года.

Для представителей Кыргызстана и Таджикистана визит стал возможностью ознакомиться с практическим опытом внедрения возобновляемых источников энергии на медицинском объекте. По их словам, подобные проекты способствуют развитию международного сотрудничества и внедрению современных экологических решений.

Эрмек Турсуналыев, представитель центра климатического финансирования при кабинете министров Кыргызской Республики: «Первые впечатления какие, такие объекты у нас в Кыргызстане единичных случаях, но пока есть, мы тоже в этом направлении развиваемся, а здесь насколько я понял 110 КВ мощностей, солнечные панели. Аналогичные объекты из Кыргызстана, могу привести в пример Бишкек университет».

Помимо энергоэффективных технологий, центр активно внедряет современные методы медицинской реабилитации. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием европейского, азиатского производства и стран СНГ, что позволяет значительно повысить эффективность восстановления пациентов.

Мурат Токмурзаев, медицинский директор реабилитационного центра «Victoria»: «Мы используем здесь технологии использования солнечной энергии, энергии ветра, разницы тепловой температуры. И это все используется во благо, максимально улучшить лечение пациентов. Пациенты у нас тут после травм, инсультов, и для них очень важно создание повышения комфорта».

Реабилитационный центр рассчитан на 175 коек и оказывает специализированную помощь взрослым пациентам старше 18 лет. Несмотря на расширение возможностей, потребность в реабилитации остается высокой — сегодня около 900 человек ожидают получения лечения по государственной программе.

Опыт шымкентского центра показывает, что инвестиции в зеленую энергетику способны не только снизить эксплуатационные расходы, но и обеспечить стабильную работу социально значимых объектов. А современные экологичные технологии становятся вкладом не только в сохранение окружающей среды, но и в повышение качества медицинской помощи.

Реабилитационный центр «Виктория» ТОО «Ортолайн»

У нас 2 центра:

1. Улица Орманова, 28/3. Телефоны: 8-705-855-8617, 8-771-218-1800.

2. Улица Гагарина, 93 «А». Телефоны: 8-771-017-8080, 8-775-513-0797.

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