Социальные сети ближе к вечеру заполнены соболезнованиями.

Ушел из жизни легенда Шымкента — известный архитектор Бахытжан Аширбаев.

Он родился в Шымкенте, где, после получения высшего образования по специальности «архитектор», всю жизнь работал в сфере архитектуры и строительства.

Трудовой путь он начал в 1975 году архитектором в государственном проектном институте «Южгорсельпроект» в Шымкенте. В 1981-1999 годах работал главным архитектором Шымкента. В те годы под его руководством центр города приобрел современный вид.

С 1999 по 2005 годы Б. Аширбаев возглавлял «Дирекцию по подготовке и проведению 1500-летнего юбилея Туркестана».

С августа 2010 года — начальник управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области.

Бахытжан Аширбаев стал лауреатом государственной премии за застройку Туркестана к 1500-летнему юбилею. Это был значительный этап в его жизни — участие в подготовке к юбилею Туркестана.

Бахытжан Аширбавев работал главным архитектором области, был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Разносторонне талантливым был человеком. Серьезно увлекался фотографией, несколько раз устраивал выставки. Его фотографии “Золотые стены Туркестана” весьма известны. Также занимался теле- и киносъемками, в свое время устроил студию, участвовал в издании журнала, писал стихи, прекрасно пел.

До последних дней переживал за архитектуру Шымкента, который стал третьим мегаполисом страны.

Коллектив медиахолдинга «Отырар» выражает искренние соболезнование родным и близким Бахытжана Аширбаева.