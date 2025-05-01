В Шымкенте появится обновленный мурал посвященный Бахытжану Аширбаеву

Бахытжан Аширбаев — известный архитектор, лауреат Государственной премии за вклад в застройку Туркестана к его 1500-летнему юбилею.

Он занимал пост главного архитектора области, был заместителем акима региона.

«У нас очень радостное событие. Мы, наконец-то, приступили к реконструкции и восстановлению мурала, который посвящен выдающемуся казахстанцу, замечательному архитектору и прекрасному человеку Бахытжану Аширбаеву. И очень отрадно, что поддержало очень много людей, не было неравнодушных. И благодарю, в первую очередь, акима города Шымкент Габита Абдумажитовича Сыздыкбекова, также подключилась архитектура города Шымкент, подключилась Аль-Фарабийская районная администрация.

И, как я говорил, много-много неравнодушных граждан. Всем огромное спасибо. Дорогие друзья, еще будет итоговое видео по окончанию вот этих работ.

Я буду ежедневно выкладывать и показывать, как все идет», — рассказал известный казахстанский радиоведущий, журналист, Ержан Мукаш в Instagram.

Но его талант выходил далеко за рамки архитектуры — Бахытжан Аширбаев был также художником, фотомастером, режиссёром, участвовал в издании журнала, писал стихи и прекрасно пел.

Одна из его самых известных работ — фотография «Золотые стены Туркестана».

Бахытжан Аширбаев ушёл из жизни 11 апреля 2021 года.