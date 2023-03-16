Вечер памяти Бахытжана Аширбаева прошел в Шымкенте

и после обретения независимости, и до сегодняшнего дня.

Каждую неделю там что-то происходит. То

в художественной галерее проходит какая-либо выставка, то какой-нибудь тематический вечер – благо библиотека обзавелась камерно-уютным концертным залом с небольшим подиумом для выступающих.

Вот и в конце февраля там прошел вечер памяти Бахыта Аширбаева. А через неделю – творческий вечер шымкентского поэта Александра Багметова. Почему мне захотелось объединить эти события? Попробую объяснить.

Мастер широкого профиля

Вечер памяти Бахытжана Кудайбергеновича Аширбаева привязан к его неслучившемуся юбилею: 9 февраля ему бы исполнилось 70 лет. Он ушел из жизни несправедливо рано, обуреваемый и творческой энергией, и дерзкими планами, и бурлением жизненных страстей.

Да, поймала себя на мысли, что пишу о нем, как о человеке, о котором знают все без исключения. Или должны знать. Поэтому надо напомнить всем непосвященным, кто он был и кем он был. Но и это оказалось непросто.

Он проявлялся в разных ипостасях и в каждой из них существовал самобытно и ярко. В первую очередь, он архитектор. А еще… он был поэтом, фотохудожником, издателем, видеорежиссером и кинооператором. Боюсь что-нибудь упустить. Наверное, не было такой сферы в области творчества, где он ни хотел бы себя попробовать и достигнуть в ней совершенства.

Это был редкий человек со многими достоинствами, поэтому неожиданный его уход для многих был как удар под дых, как личная утрата. Моя подруга, журналист Зинаида Савина выразила свою скорбь поэтически пронзительно:

ДРУГ МОЙ, ПРОЩАЙ

Что остается мне без твоего кислорода?

Мыслями, чувствами, памятью стану черницей.

Чайкой на льдине, плывущей по Волге холодной,

Вижу уход твой, большая казахская птица.

Шалью, тобою подаренной, плечи накрою.

Нет анальгина от черной назойливой боли.

Долго еще не покроется свежая рана корою,

Легкой косынкой машу тебе вслед…

Иманды болсын.

Именно о такой острой боли говорили друзья и коллеги, собравшиеся на вечер памяти Бахыта Аширбаева. Это понятно: его смерть случилась сравнительно недавно, 11 апреля будет всего два года. По многим поверьям, его душа еще где-то рядом и, может, слышит живых.

Несмотря на непреходящее чувство утраты, на вечере не доминировала панихидная атмосфера, наоборот, он был насыщен светлыми и благодарными воспоминаниями.

Действительно, Бахытжан Кудайбергенович был неординарной личностью. Он много сделал для города и области, все, кому повезло войти в его ближний дружеский круг, считают это своей несомненной жизненной удачей. Об этом говорили все: вице-президент Союза архитекторов РК Аскар Мамырбаев, музыкант, исполнитель авторской песни Владимир Ким, поэт и бард Тахир Узденов, директор русского драмтеатра Игорь Вербицкий, музыканты группы «Фонограф» Максат Рысимбетов и Андрей Виниченко.

В Бахытжане Аширбаеве была еще одна черта характера, обычно не свойственная чиновничьему классу. А он не раз при жизни занимал руководящие должности разного ранга.

Шутка ли! Он был главным архитектором города, затем главным архитектором Южно-Казахстанской области, а потом и вовсе – заместителем областного акима. А еще вдобавок в декабре 2019 года получил Государственную премию в составе коллектива авторов за историко-монументальный парковый комплекс в Шымкенте, посвященный 20-летию независимости Республики Казахстан.

Куда уже выше?! Но никогда и никто не замечал в нем эдакой начальственной спеси и высокомерного взгляда на собеседника сверху вниз. Впрочем, он никогда особо и не держался за руководящее кресло, с легкостью его покидал, если чувствовал там себя в тисках несвободы. И личной, и творческой.

Быхытжан болезненно остро чувствовал всю бренность бытия и знал цену, вернее, бесценность текущей жизни. В своей малоформатной прозе, названной им «Мысли вслух», он так говорил о преходящести всего земного:

«Ценность личности или степень ее многогранности приобретает свой высший апогей, к сожалению, только после смерти. Близкие и друзья, вчера в суете будничных дел не находившие ни времени, ни желания для знаков внимания, сегодня начинают искать и находить массу времени для обозначения тех или иных граней его (умершего), делают его бессменным предметом разговоров. И в свете этих критериев оценки личности, возможно, необходимо каждому из нас жить, словно умирая, поскольку смерть – это итоговая сумма твоих законченных действий…»