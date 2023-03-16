Вечер памяти Бахытжана Аширбаева прошел в Шымкенте

У города долгая память. Не прошло и полгода после кардинальной реконструкции, как наша библиотека имени Пушкина стала центром притяжения для горожан, жаждущих духовно-эстетической пищи.
Таковое, впрочем, предназначение у нее было и 123 года назад после открытия, и в советские времена,
и после обретения независимости, и до сегодняшнего дня.
Каждую неделю там что-то происходит. То
в художественной галерее проходит какая-либо выставка, то какой-нибудь тематический вечер – благо библиотека обзавелась камерно-уютным концертным залом с небольшим подиумом для выступающих.
Вот и в конце февраля там прошел вечер памяти Бахыта Аширбаева. А через неделю – творческий вечер шымкентского поэта Александра Багметова. Почему мне захотелось объединить эти события? Попробую объяснить.
Мастер широкого профиля
Вечер памяти Бахытжана Кудайбергеновича Аширбаева привязан к его неслучившемуся юбилею: 9 февраля ему бы исполнилось 70 лет. Он ушел из жизни несправедливо рано, обуреваемый и творческой энергией, и дерзкими планами, и бурлением жизненных страстей.
Да, поймала себя на мысли, что пишу о нем, как о человеке, о котором знают все без исключения. Или должны знать. Поэтому надо напомнить всем непосвященным, кто он был и кем он был. Но и это оказалось непросто.
Он проявлялся в разных ипостасях и в каждой из них существовал самобытно и ярко. В первую очередь, он архитектор. А еще… он был поэтом, фотохудожником, издателем, видеорежиссером и кинооператором. Боюсь что-нибудь упустить. Наверное, не было такой сферы в области творчества, где он ни хотел бы себя попробовать и достигнуть в ней совершенства.
Это был редкий человек со многими достоинствами, поэтому неожиданный его уход для многих был как удар под дых, как личная утрата. Моя подруга, журналист Зинаида Савина выразила свою скорбь поэтически пронзительно:
ДРУГ МОЙ, ПРОЩАЙ
Что остается мне без твоего кислорода?
Мыслями, чувствами, памятью стану черницей.
Чайкой на льдине, плывущей по Волге холодной,
Вижу уход твой, большая казахская птица.
Шалью, тобою подаренной, плечи накрою.
Нет анальгина от черной назойливой боли.
Долго еще не покроется свежая рана корою,
Легкой косынкой машу тебе вслед…
Иманды болсын.
Именно о такой острой боли говорили друзья и коллеги, собравшиеся на вечер памяти Бахыта Аширбаева. Это понятно: его смерть случилась сравнительно недавно, 11 апреля будет всего два года. По многим поверьям, его душа еще где-то рядом и, может, слышит живых.
Несмотря на непреходящее чувство утраты, на вечере не доминировала панихидная атмосфера, наоборот, он был насыщен светлыми и благодарными воспоминаниями.
Действительно, Бахытжан Кудайбергенович был неординарной личностью. Он много сделал для города и области, все, кому повезло войти в его ближний дружеский круг, считают это своей несомненной жизненной удачей. Об этом говорили все: вице-президент Союза архитекторов РК Аскар Мамырбаев, музыкант, исполнитель авторской песни Владимир Ким, поэт и бард Тахир Узденов, директор русского драмтеатра Игорь Вербицкий, музыканты группы «Фонограф» Максат Рысимбетов и Андрей Виниченко.
В Бахытжане Аширбаеве была еще одна черта характера, обычно не свойственная чиновничьему классу. А он не раз при жизни занимал руководящие должности разного ранга.
Шутка ли! Он был главным архитектором города, затем главным архитектором Южно-Казахстанской области, а потом и вовсе – заместителем областного акима. А еще вдобавок в декабре 2019 года получил Государственную премию в составе коллектива авторов за историко-монументальный парковый комплекс в Шымкенте, посвященный 20-летию независимости Республики Казахстан.
Куда уже выше?! Но никогда и никто не замечал в нем эдакой начальственной спеси и высокомерного взгляда на собеседника сверху вниз. Впрочем, он никогда особо и не держался за руководящее кресло, с легкостью его покидал, если чувствовал там себя в тисках несвободы. И личной, и творческой.
Быхытжан болезненно остро чувствовал всю бренность бытия и знал цену, вернее, бесценность текущей жизни. В своей малоформатной прозе, названной им «Мысли вслух», он так говорил о преходящести всего земного:
«Ценность личности или степень ее многогранности приобретает свой высший апогей, к сожалению, только после смерти. Близкие и друзья, вчера в суете будничных дел не находившие ни времени, ни желания для знаков внимания, сегодня начинают искать и находить массу времени для обозначения тех или иных граней его (умершего), делают его бессменным предметом разговоров. И в свете этих критериев оценки личности, возможно, необходимо каждому из нас жить, словно умирая, поскольку смерть – это итоговая сумма твоих законченных действий…»
Ведущие и организаторы вечера Гаухар Медеуова и Абай Амангелди смогли создать теплую доверительную атмосферу, в которой не было места пафосу и официозу. Это была встреча друзей, обращенная к ушедшему другу. На маленькой сцене звучали песни, им любимые или ему посвященные.
Музыканты Максат Рысимбетов и Андрей Виниченко словесно предваряли каждую из них:
«Вот Бахыт очень любил творчество Андрея Макаревича», – и эти песни звучали, душевно и проникновенно.
А Владимир Ким, близкий друг до самых последних дней, даже начал свою песню не сразу, его волнение тоже накрыло присутствующих остротой переживаний. А Бахыт словно слушал: на экране появлялись его фотографии и видеокадры, где он молодой или зрелый, веселый или задумчивый, в кругу друзей или родных. Где он – живой! Думаю, ему бы понравилось.
Поэтический подарок накануне праздника
Поэтический вечер Александра Багметова состоялся накануне 8 Марта и как бы предназначался для чувствительной (и преобладающей!) женской публики. Тема вечера была обозначена так: «Переплетение музыки и поэзии».
Где-то подспудно меня одолевали сомнения: «Откликнется ли наш народ, до предела заезженный суровыми буднями, на это абсолютно не развлекательное мероприятие? Где заведомо не будет ни задорных плясок, ни фейерверков, ни разудалого веселья?» И была рада, что мои опасения оказались беспочвенны.
Женщины, безусловно, получили свою порцию поздравлений и теплых слов от автора и организаторов. Но ясно было одно: все пришли сюда не за этим, а за животворящим волшебством поэтического слова. Можно сказать, что вечер прошел с аншлагом, ибо маленький зал по ходу действия все обрастал и наполнялся дополнительно вносимыми стульями.
На сцене, собственно, священнодействовали только два человека: сам поэт Александр Багметов и музыкант Максат Рысимбетов. Но других и не нужно было, чтобы держать аудиторию в состоянии предвкушения, волнения, сопереживания и наслаждения от их совместного творчества.
Александр попытался объяснить, как, будучи «книжным» поэтом, он стал поэтом-песенником, коих иногда снисходительно называют «автором текста». Кстати, в ряду «песенников» в свое время были поэты Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Владимир Войнович, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, Константин Ваншенкин и многие другие, оставившие свой след в поэзии «высшего порядка».
Александр и Максат попытались приоткрыть творческую кухню создания их совместных песен. Объяснить это было нелегко. Как я поняла, Максат сначала нащупал в стихах Саши какой-то ритмический нерв, какую-то внутреннюю музыкальность, которая сподвигла и вдохновила на сочинение песни – законного плода музыки и поэзии.
Дело не в производственной «кухне», а в духовном единении талантливых натур, совпадающих в мировоззрении и эстетическом кругозоре. Впрочем, пояснительных слов на вечере звучало мало, а было много песен и стихов.
Неугомонный наш бард Тахир Узденов из зала вдруг прокричал: «Егорова! Прочти Егорова!» Зал затих. А Саша сказал: «Это стихотворение очень любил Бахыт Аширбаев. Часто просил его прочитать. Поэтому, читая его, всегда вспоминаю Баке…»
Встал Егоров ни свет ни заря
И подумал: жизнь прожита зря:
Стены с порванными обоями,
Дура-жена и ведро с помоями.
Разбудил он тогда жену свою
И спросил: «Слышала, как я пою?»
Отвечала: «Нет, но я знаю,
Что ты не видел, как я летаю».
И обнял он тогда свою жену,
И признал он тогда свою вину,
И запел, стоя посередь зала.
Он пел, а жена летала.
Давно ли вы слышали восклицания: «Браво!» – после декламации просто стихов, хоть и мастерски прочитанных автором? А я вот услышала.
Под конец вечера слово взяла наш известный и легендарный журналист Нина Олеговна Казорина.
Она вспомнила, как Александр пришел в газету «Южный Казахстан» со своими первыми стихотворными опытами, как поэтически крепчал на глазах, как он сейчас, несомненно, продолжает традиции талантливых поэтов Шымкента: Олега Постникова, Юрия Кунгурцева, Виктора Грозного, Валерия Христофорова, Бориса Хайкина, Леонтия Овечкина и других, почти всех ушедших, но памятных. Высказала мысль, что в наше время нет меценатов, способных поддержать такие таланты не словом, а делом. Да и то верно. Свой сборник «Тень от облака» он издал в незапамятные времена, в конце 90-х годов прошлого века, а следующий предвидится ли?
У Александра Багметова нет таких средств, чтобы денежно ублаготворить какое-либо издательство. А сам он никогда ничего и ни у кого не попросит. Сейчас он работает в той же библиотеке Пушкина: спасибо ей за предоставленную возможность для Сашиного авторского бенефиса! Работает электриком. А что? Разве стихами проживешь? Да и вообще это почетная традиция. Наши большие поэты, такие как, например, Иосиф Бродский, не гнушались работать ни истопниками, ни кочегарами, ни плотниками.
Ведущая вечера Балиха Сапарбаева даже и не предполагала в тихом, скромном и немногословном сотруднике таких замечательных и изысканных талантов.
Но не хочу заканчивать статью на такой прозаической, бытовой ноте. Ближе к концу вечера Максат Рысимбетов спел песню «Туда, где нет ничего», естественно, на стихи Саши Багметова. Слова этой песни были словно посланы вдогонку ушедшим друзьям, которые навсегда остались в нашей памяти:
Туда, где нет ничего,
Не очень-то хочется плыть,
Но кто-то устроил так,
Что все реки идут туда…
Туда, где нет ничего? Это никем не доказано, а значит, спорно. Но это восхитительно светлая песня, и по музыкальной тональности, и по глубокому содержанию. В общем, вечер оставил чувство душевной умиротворенности. И добавил уверенности: ничто не пропало, никто не забыт, и все пребудут вечно…
Елена Летягина