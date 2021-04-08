Основное внимание уделяется исполнению индикаторов за I квартал управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент.

По 9 индикаторам возложены ряд задач. В 2021 году планируется увеличить долю населения, владеющего государственным языком на 0,5%, долю людей, говорящих на русском языке на 0,5%, долю людей, говорящих на английском языке на 0,7%. В настоящее время в городе Шымкент функционирует учебно-методический центр по языкам, реализующий языковую политику. В I квартале 2021 года курсы по изучению языка в центре проходят 464 человека: казахский язык – 279, русский язык – 47 и английский язык – 138.

На сегодняшний день проводится специальная экспертиза работы библиотек города, внедряются новые методы. Например, опыт ISAM-библиотеки в Стамбуле очень удобен. Здесь читатели свободно пользуются книжным фондом и берут их прямо с книжных полок без помощи библиотекаря. Оставив книги на рабочем месте, на следующий день снова берут их с полок. Этот метод позволяет оптимизировать библиотечное дело. В целях увеличения числа посетителей библиотеки, пополняют фонд редкими экспонатами, а также переводят книги в электронный формат.

В 2021 году за отчетный период было наименовано 324 улицы и 1 микрорайон. В 2020 году этот показатель составил 357 улиц, 24 микрорайона. С начала года предпринимателям проведена разъяснительная работа по 124 рекламным объявлениям, согласовано 56 рекламных эскизов. Кроме того, наименованы 3 учреждения культуры и образования. Количество посетителей выставочного центра по сравнению с I кварталом 2020 года увеличилось на 27%.