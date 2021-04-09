Полицейские Туркестанской области за полчаса раскрыли угон автомашины.

В дежурную часть городского отдела полиции с заявлением обратился житель г. Кентау. Потерпевший сообщил, что у него угнали автомобиль «Ауди-100», припаркованный на улице возле дома. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОП г. Кентау. Для задержания автоугонщиков полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка опросили очевидцев и свидетелей произошедшего, а ориентировку на угнанную автомашину передали во все службы полиции.

В течение получаса полицейские Кентау установили местонахождение угнанного автомобиля. Автомашину полицейские нашли на одной из городских улиц. Она съехала в арык. Стражи порядка продолжили розыск подозреваемых в угоне. В результате принятых розыскных мер стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался знакомый потерпевшего, местный житель.

Как выяснилось, мужчина пришел в гости к знакомому в нетрезвом состоянии. Затем, воспользовавшись отсутствием людей, а также оставленными в машине ключами зажигания, угнал автомашину потерпевшего.

В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем проводится дссудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим правонарушениям. Угнанный автомобиль полицейские вернули законному автовладельцу.

Полицейские Туркестанской области вновь обращаются к автовладельцам с просьбой быть внимательнее и не оставлять свои автомашины без присмотра. Необходимо принять меры по сохранности имущества: не оставляйте автотранспорт открытым, даже если вы отходите на время. Всегда закрывайте окна и багажник автомобиля, не забывайте ценные вещи и ключи зажигания в салоне авто. Включайте сигнализацию и ставьте автотранспорт на хорошо охраняемую стоянку.