В Шымкенте 31 марта зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19 из них с симптомами – 35, без симптомов – 16, в том числе заболевших детей до 18 лет — 4 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) случаев не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 15.

С 01.01.2021г. по 31.03.2021г. зарегистрировано всего 1344 случая COVID-19 (753 симптомные, 591 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 229 случаев.

С 01.01.2021г. по 31.03.2021г. зарегистрировано 199 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2406 исследований, из них положительных – 51.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.