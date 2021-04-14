В связи с началом строительства дорог по II этапу продолжения проспекта Кунаева с 20 апреля по 4 мая планируется перекрыть улицу Айтеке би от улицы Амангельды до улицы Володарского.

Будет ограничено одностороннее дорожное движение, а также проведено снятие асфальтобетонного покрытия, снос бордюров, земляные работы.

А для начала основных работ с 4 мая по 20 августа будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Айтеке би от улиц Бостандык, Амангельды до улицы Володарского. В целях объезда объекта движение транспорта будет организовано по улицам Кабанбай батыра, Ерманова, Володарского, Бостандык и Узбек.

После завершения строительства подземного перехода по улице Тауелсиздик движение транспорта будет организовано по данной улице и с 20 августа по 20 ноября 2021 года для продолжения земляных работ будет перекрыто движение транспорта по улице Айтеке би от улицы Амангельды до улицы Гульбах.

Для жителей улиц Амангельды, Бостандык, Милицейская, Узбек, Красноярская, Шымкент предусмотрена возможность передвижения из западной части этого квартала по действующим улицам Калдаякова, 8 Марта и въезда и выезда из восточной части через улицы Туркестанская, Токаева, Айтеке би.