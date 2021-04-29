В Шымкенте открылись еще два супермаркета сети «Gramad». Один по улице Гани Иляева 10, другой в мкр Нурсат, 36 (бывший маркет Шахан).

Каждый желающий может приобрести товары по приемлемым ценам и получить подарок.

Клиент всегда прав и должен быть доволен, говорит директор сети «Gramad» Айжан Наимбекова. Здесь в большинство продукции готовят сами, хлебные изделия, полуфабрикаты и многое другое.



«Этот магазин отличается от других тем, что это «Gramad»- премиум, товары есть дорогие, но и есть социальные ряды. Мы постарались сделать два в одном. У нас есть аквариум, на месте можно купить рыбу, а также мясной ряд, кстати мясо с нашего животноводческого комплекса», — говорит Айжан Наимбекова, директор сети «Gramad».

Следующий супермаркет «Gramad» в мкр Нурсат открыла депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова и аким Каратауского района Абзал Аликулов. В этом магазине можно приобрести все продукты по доступным ценам. Уже есть постоянные клиенты.

«Мне очень нравится, вот набрали продукты. Здесь очень уютно и недорого. Будем сюда приходить»,- говорит Камила Рысбекова.

До 10 мая для всех покупателей в «Gramad» предусмотрены скидки. По всем безналичным оплатам — начисляется cashback в пять процентов, что является чрезвычайно выгодным предложением.