Палатой предпринимателей создан прецедент практики применения законодательства об административных правонарушениях.

Из-за неправильного толкования госорганом законодательства предприниматели оказываются втянутыми в орбиту судебных разбирательств. Это продемонстрировало обращение, поступившее в Палату предпринимателей г. Шымкент.

В начале текущего года сотрудниками Инспекции транспортного контроля по городу Шымкент были остановлены 3 автобуса ТОО «SS City». Автобусы перевозили работников АО «3-Энергоорталык» на основании договора об оказании услуг. У водителей не оказалось бортовых журналов, за что в отношении товарищества были возбуждены административные производства по ч.2 ст.571 КоАП РК, с наложением административного штрафа, который предпринимателем не был оспорен и был оплачен.

Кроме того, на ТОО были составлены протокола об административном правонарушении за отсутствие лицензии и направлены материалы для рассмотрения в суд. Предпринимателю грозил штраф с конфискацией дохода.

«Данные протокола мною были подписаны ввиду незнания на тот момент действующих нормативно-правовых актов в сфере лицензирования. Позже, когда я обратился в Палату предпринимателей г. Шымкент, их юристы подняли законодательные акты, регулирующие лицензирование в сфере нерегулярных перевозок пассажиров. От них я и узнал, что наши перевозки не подлежат лицензированию. Ведь автобусы передвигались по районам внутри города, а лицензия должна быть при перевозке пассажиров в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях», — отмечает директор ТОО «SS City» Данияр Тайыр.

Его доводы разъяснил эксперт Палаты предпринимателей г. Шымкент Азилхан Жаримбетов.

«Пункт 13) ст.1 и ст.16 Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», а также Правила «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденные МИР РК от 26 марта 2015 года, указывают на то, что ТОО не требуется лицензия на перевозку работников АО «3-Энергоорталык» служебными автобусами по территории города Шымкент», — отметил он.

Предприниматель обжаловал в суде протокол об административном правонарушении.

Постановлением суда административные производства в отношении ТОО «SS City» прекращены в связи с отсутствием правонарушения.

Данный прецедент является основанием для недопущения подобных случаев необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности. Есть надежда, что в будущем Инспекция транспортного контроля будет принимать во внимание данный факт и не будет допускать нарушения прав субъектов бизнеса.