В Шымкенте обсудили меры по защите прав предпринимателей и поддержке инвестиционных проектов. Диалоговая площадка, организованная городской прокуратурой, объединила представителей бизнеса, государственных органов и правоохранительных структур.

Предприниматели получили возможность напрямую задать волнующие их вопросы и обсудить пути решения актуальных проблем.

Предприниматель Жахонгир Мирхаликов занимается производством межкомнатных и входных дверей. Продукция компании поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в страны Центральной Азии. На форуме «Вопросы сопровождения инвестиционных проектов», организованном городской прокуратурой, предприятие представило свою продукцию на специализированной выставке. По словам бизнесмена, подобные встречи помогают оперативно решать вопросы, возникающие в ходе реализации проектов.

«В рамках этого форума поднимаются действительно важные для предпринимателей вопросы. Мы всегда получаем конкретные ответы на свои вопросы от прокуратуры. Уверен, что и сегодняшний форум окажет большую помощь бизнесу. До настоящего времени прокуратура помогала нам в решении земельных вопросов. И в прошлом году их поддержка была весьма ощутимой в нашей работе. Мы получили ответы на вопросы, связанные с изменением целевого назначения нашего земельного участка, смогли завершить необходимые процедуры и закончить работу до конца года», — предприниматель Жахонгир Мирхаликов.

Одной из ключевых тем форума стало снижение административных барьеров и совершенствование механизмов защиты прав инвесторов. Участники обсудили меры государственной поддержки бизнеса, а также вопросы сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах реализации. Как отметил заместитель директора палаты предпринимателей Шымкента Бауыржан Бердиалиев, сегодня инвестиционные инициативы находятся на особом контроле.

«Действует программа «прокурорского фильтра». Если предпринимателю необходимо получить технические условия или другие документы, этот механизм помогает ускорить процесс. Иными словами, мы работаем над тем, чтобы проекты не останавливались и запускались как можно быстрее. Этот форум является подтверждением такой работы. Здесь мы рассказываем о существующих кейсах и разъясняем, какие меры будут приниматься для дальнейшей поддержки предпринимателей», — заместитель директора палаты предпринимателей Шымкента Бауыржан Бердиалиев.

В ходе форума инвесторы и предприниматели смогли получить консультации профильных специалистов по вопросам земельных отношений, миграционного законодательства и получения технических условий. Завершилось мероприятие подписанием трехстороннего меморандума между акиматом города, прокуратурой и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Документ направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия государства и бизнеса, а также повышение инвестиционной привлекательности региона.

«Вопросы у всех разные. Например, по миграции, земельным отношениям. Чаще всего инвесторы обращаются именно по земельным вопросам. Следует отметить, что в городе функционируют пять индустриальных зон и одна специальная экономическая зона. Там потенциальным инвесторам в установленном порядке предоставляются земельные участки», — Бакытбек Амалбеков, старший помощник прокурора Шымкента.

По данным генеральной прокуратуры, сегодня в стране оказывается поддержка более чем трём тысячам инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 110 триллионов тенге. С начала года удалось решить проблемы более 450 инвесторов. В Шымкенте в настоящее время реализуются 158 инвестиционных проектов на сумму 4 триллиона 300 миллиардов тенге. Ожидается, что их запуск позволит создать порядка 30 тысяч новых рабочих мест.