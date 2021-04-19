Для обеспечения удобства и доступности услуг населению 19 апреля 2021 года в театре оперы и балета в Шымкенте будет проведена вакцинация против ковида.

Для этого в передвижном прививочном пункте, организованном в здании театра, медицинские специалисты лечебного центра №14 оказывают медицинскую помощь населению.

Медицинские работники готовы оказать услуги для жителей города-добровольца по вакцинации.

Прибывшего на прививку гражданина предварительно врачи проводят полное обследование и дают разрешение на прививку, если нет противопоказаний.

Вакцинация проводится с 09:00 до 20:00 вечера.