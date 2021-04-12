Известного в стране архитектора Бахытажана Аширбаева похоронили на кладбище в мкр Кайтпас, передает Otyrar.kz

Его называли лучшим архитектором не только Шымкента, но и страны. Сегодня с Бахытжаном Аширбаевым простились его друзья, родственники, коллеги и родные.

«Говорят что нет незаменимых людей, не правда! Есть, вот только мы его потеряли. Это был очень хороший человек, он был справедлив»,- говорит друг Тахир Узденов.

АДЦ, парк Наурыз, набережня на реке Бадам — это лишь малая часть того, что проектировал Аширбаев. Он работал главным архитектором Южно-Казахстанской области.

«Его крупные проекты АДЦ, парк Наурзы, укрепление рек, в Туркестане к 1500-летию он работал. Проектов много и планов много было, но вот к сожалению»,- рассказал Нурлан Архабаев, главный архитектор г. Шымкента.

Бахытжан Аширбаев скончался на 68 году жизни, он был полон энергии, но коварную болезнь победить не смог.

Редакция медиахолдинга Отырар выражает соболезнование всем родным и близким Бахытжана Аширбаева.