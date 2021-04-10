Сегодня на дачном поселке Бозарык Каратауского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению наименования улице «Егемен Қазақстан».

В нем приняли участие лауреат Международной премии «Алаш» Мархабат Байгут, депутат маслихата города Шымкент Нургазы Бухарбаев, председатель правления АО Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

До этого улица «Егемен Қазақстан» открылась в городе Нур-Султан. Теперь в честь республиканского издания с более чем столетней историей названа улица и в третьем мегаполисе. Эта инициатива шымкентцев, прославившая духовность нации, является ярким проявлением «Духовного возрождения».

Писатель-журналист Мархабат Байгут открыл торжественную церемонию, посвященную наименованию улицы, и выступил с поздравительной речью. Писатель отметил, что в честь главного издания страны, история которого насчитывает более ста лет, название улицы имеет большое значение в духовности нации.

Совместным постановлением маслихата и акимата города Шымкент 18 марта 2021 года 325 безымянным улицам города были присвоены названия известных южных населенных пунктов Казахстана, названия гор, скал, рек и озер, названия романов, эпосов, народных песен и известных издательств. 65 улиц в дачном поселке Бозарык Каратауского района получили названия улиц «Ана тілі», «Жас алаш», «Абай жолы», «Қамар сұлу», «Балхадиша», «Ақбілек» и другие.

Кроме того, отметили важность мероприятия и высказали наилучшие пожелания депутат маслихата Н.Бухарбаев, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.