Туркестанская область строит будущее с видом на туризм

Туркестанская область готовится к строительству новых объектов, которые, по замыслу архитекторов и инвесторов, придадут региону современный облик и сделают их более привлекательными для туристов.

На заседании областного штаба под председательством акима Нуралхана Кушерова были представлены и обсуждены несколько инфраструктурных и социальных проектов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Каждый проект должен соответствовать архитектурной концепции региона. Качество, стиль, долговечность — всё это необходимо учитывать на этапе планирования. Мы не просто строим — мы формируем лицо области на годы вперёд».

В числе предложений — строительство контрольной площадки на каньоне в Иирсу в Тулькубасском районе, создание зоны отдыха в Кентау, а также модернизация железнодорожных вокзалов. Представлены и концепты для улучшения городской среды в Туркестане.

Одним из ключевых проектов стало предложение по строительству пятиэтажного жилого дома в микрорайоне «Отырар». Кроме того, на заседании обсудили планы по благоустройству территории вокзала, а также поэтапному обновлению микрорайонов «Яссы» и «Бекзат».

По итогам встречи аким дал конкретные поручения по доработке эскизов и усилению контроля за качеством строительных материалов. Все реализуемые объекты будут находиться под архитектурным надзором на всех этапах строительства. Все проекты — часть комплексной стратегии развития Туркестанской области. Власти подчёркивают: развитие туризма и комфортной городской среды остаётся приоритетом. А значит, каждое новое здание должно не просто украсить территорию, но и стать её точкой притяжения.