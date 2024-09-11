У каждой улицы в Шымкенте появится электронный паспорт с дефектами и ямами. В городе создают электронную базу состояния городских дорог. Впервые специалисты полностью исследуют улично-дорожную сеть, уделяя внимание каждому участку.

Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Омир Калыбаев отмечает, что ранее эта информация существовала лишь в бумажном виде, что создавало множество трудностей в процессе анализа. Цифровые технологии должны помочь более эффективно планировать ремонт.

«На данный момент выполнено 50% работы, до конца года хотим завершить на все 100%. В конце года будет электронная база состояния дорог», — говорит Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

После завершения процесса исследования и анализа всех дорог города, специалисты дадут экспертное заключение по выбору наиболее подходящих конструкций при строительстве. Это будет сделано с учётом трафика и нагрузки на конкретные участки дорог.