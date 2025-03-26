Некоторым улицам Шымкента присвоят новые названия

В Шымкенте без названий остаются больше 30 улиц. По данным отдела ономастики, количество постоянно меняется из-за стремительного роста мегаполиса. Однако уже в этом году некоторые из них получат официальные наименования, передает «24KZ».

Проблема безымянных и дублирующихся улиц актуальна не только для Шымкента, но и для всей страны. Президент обратил на это внимание, выступая на Национальном курултае.

В Шымкенте насчитали 32 улицы, которые до сих пор не получили официальных названий. Причём не все из них новые. Например, на этой улице за несколько лет официальной таблички так и не появилось, рассказывает местный житель Икрамжан Сыдыкнизаров.

Икрамжан Сыдыкнизаров, житель г. Шымкента: «Ой, уже около 15 лет живут. Уже некоторые дети свадьбу делают. – А названия улицы так и не появилось? – Названия нет никакого, серьезно».

В прошлом году в Шымкенте названия получили более 300 улиц. Работа продолжается, говорят в отделе ономастики. Специалисты также выявили 180 улиц с устаревшими идеологическими названиями, а ещё улицы-дубликаты.

В Шымкенте есть улицы с одинаковыми названиями. Несколько таких носят имя Саттарханова, Момышулы и Абая. Сайрам – этим именем названа не только улица, но и целый жилой массив. Это нередко становится настоящей головоломкой не только для гостей города, но и для местных жителей.

В основном улицы-тёзки появились после того, как к Шымкенту присоединили населённые пункты соседних районов Туркестанской области. Проблема навигации особенно остро стоит для экстренных служб. Без чётких адресов затрудняется их работа.

Райгуль Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой помощи: «Есть улицы, которые повторяются, название есть у двух, у трёх улиц, например. Что вызывает сложность, когда мы отправляем бригаду. Для этого мы задаём еще вопросы вызывающим, чтобы они уточнили ориентир, микрорайон, в каком месте расположен».

В ближайшее время специалисты проведут анализ дублирующихся названий и определят список улиц, которые необходимо переименовать. При выборе новых названий будут учитывать историческую значимость, культурное наследие и мнение жителей.

Мадина Утепова, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивов: «Работа ведётся с учётом мнения населения. В первую очередь мы анализируем улицу, которую предстоит переименовать. Учитываем её длину, благоустройство, а также историко-географическое положение, водные объекты, если имеются. На основе этих сведений и выдвигаются предложения».

После принятия решений и утверждения все изменения внесут в картографические сервисы. Однако работа с адресной системой на этом не закончится. Город продолжает расти, а значит, появятся новые улицы, которым тоже потребуются названия.