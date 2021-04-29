В Шымкенте за 28 апреля зарегистрировано 114 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 67, без симптомов – 47, в том числе заболевших детей до 18 лет – 15 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 6.

С 01.01.2021г. по 28.04.2021г. зарегистрировано всего 3714 случая COVID-19 (2299 симптомные, 1415 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 588 случаев.

С 01.01.2021г. по 28.04.2021г. зарегистрировано 288 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 3003 исследований, из них положительных – 114.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.