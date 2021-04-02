В этом году в Тюлькубасском районе увеличат площадь под плодово-ягодными культурами.

На 54 га уже активно сажают раннеспелую черешню, которая востребована потребителями.

Аким района Нурлан Байгут посетил ТОО «Молдир» и «Нурсауле Фрутс», которые приступили к посадке раннеспелых сортов черешни.

ТОО «Молдир» Мичуринского сельского округа в этом году хозяйство планирует высадить черешню «Американка» на 50 гектарах земли. Сортовые деревья дают богатый урожай, они специально привезены из Турции. 30 га сейчас уже засеяны. На 20 га планируют высадить саженцы осенью.

ТОО «Нурсауле Фрутс» Акбиикского сельского округа высаживают саженцы черешни «Американка» на площади в 4 гектара. Также хозяйство ранней весной высадило на площади 50 га яблоневые сорта «Гала», «Голден Делишес», «Старкримсон».

Стоит отметить, что для получения больших урожаев оба хозяйства планируют внедрить капельное орошение и увеличить объем получаемой продукции в 2-3 раза.

В целом по району площадь интенсивных садов составит 87 гектаров.