В преддверии майских праздников мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, проявивших мужество и стойкость.

76 годовщины Великой Победы с нами встречают 21 ветеран ВОВ. Среди них Алексей Андреев. Ветеран поздравил всех с праздником и наказал молодым окружить заботой дедушек и бабушек.

93-летний ветеран долго отказывался от интервью. О тяжелом военном и послевоенном времени Алексей Семенович вспоминать не любит. Если для всех война с немецкими захватчиками закончилась в 1945 году, то для солдата Андреева воинская служба только началась. Фронтовик награжден орденом «Отечественной войны». Герой служил в секретных войсках министерства обороны. Занимался поиском и ликвидацией подпольных групп в Прибалтике.

Алексей АНДРЕЕВ, ветеран ВОВ:»18 октября 1949 года наша группа на одном из хуторов Литвы обнаружила бандита. Увидев нас, он побежал в лес. Я снял сапоги и босиком пустился вдогонку. Пока бежал, все время думал: я не должен упустить врага. Я задержал. Потом наши подоспели, принесли мне портянки и сапоги. До сих пор этот эпизод у меня в памяти».

Это сейчас Алексей Семенович может рассказать о службе в Министерстве госбезопасности. А тогда разглашение было равно смерти. В звании младшего сержанта Андреев демобилизовался в 1951 году. Его не раз звали на работу в МВД, но он отказался. Хватит, говорит, на его век, борьбы с бандитами.

Игорь АНДРЕЕВ, внук ветерана ВОВ: Дедушка сильно болеет. Он не любит вспоминать послевоенные годы. У него глаукома. Мы все время возле него. Я хожу за лекарствами кормлю его. Заботимся о нем».

Мечты и пожелания у ветерана связаны с будущим поколением: чтобы у молодых были хорошие знания, нужно развивать патриотизм и любовь к родине, желание проявить себя всегда и везде. Никогда не прятаться. Быть здоровым, физически подготовленным, уважать старших и не забывать историю и подвиги героев Великой Отечественной войны.