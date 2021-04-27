За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 6 199 человек: I компонент — 5 160, II компонент — 1 039 человек.

Всего с начала прививочной кампании вакцину получили 83 908 человек. Из них 9 083 человека получили два компонента вакцины.

На 26 апреля зарегистрировано 35 случаев заражения КВИ (симптомные — 27, бессимптомные — 8 ). 15 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 20 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 290 коек (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева – 70 коек, №14 лечебный центр – 250, городской перинатальный центр – 30), наполняемость коек составляет 45 %.

На территории города работают 24 мобильные группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 26 апреля проведены проверки 265 объектов, из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима.

В Шымкенте количество прививочных пунктов увеличилось до 42. В городе достаточно вакцины. Призываем жителей принять активное участие в работах по вакцинации.