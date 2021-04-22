Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер.

Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают.

Эти вспышки света мы и видим, как метеоры.

При тёмном небе в период пика звездопада можно наблюдать от десяти до 15 падающих звёзд в час.

В 2021-м лучшим временем для наблюдения станет период в час-два между заходом Луны и рассветом.

Главной особенность звездопада Лириды является то, что иногда во время него происходят всплески, когда число метеоров на небе может достигать ста штук в час.

Эти всплески нелегко предугадать, но именно благодаря ним и стоит ежегодно наблюдать за этим звездопадом.

Радиант метеорного потока Лириды находится около звезды Вега в созвездии Лиры.

По вечерам в апреле Вега находится в северо-восточной части неба.

В апреле 2021-го пик звездопада придётся на 22-е число после захода Луны и перед восходом Солнца. Луна будет находиться около первой четверти.

Лириды – один из старейших наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков.

В прошлом он был значительно активнее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды, уже более 2500 лет.

Самое старое упоминание родом из Китая, где написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта 687 г. до нашей эры.

А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся целый метеорный шторм!

Число падающих звёзд доходило до 700 в час!

С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним.