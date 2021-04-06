Жители Абайского района уже несколько лет озадачены пастбищной проблемой. Все дело в том, что в жилом массиве Жанаталап, по их словам, негде пасти скот, передает Otyrar.kz

С этой проблемой люди обратились к депутату городского маслихата Айгерим Джумакуловой. Просьба одна — повлиять на то, чтобы приватизированные земли, которыми якобы никто не пользуется, вернули под пастбища.

По мнению старейшин массива Жанаталап, десятки огороженных гектаров стоят не тронутыми много лет. Некогда просторные поля, где паслись коровы и лошади, оказались в частной собственности. Без пастбищ люди рискуют остаться без заработка. Животноводство — это основной источник дохода многих, если не сказать единственный.

«Вот смотрите, сколько земель, а нам пасти скот нет места. Мы просим эти земли отдать под пастбища, они все равно ничего там не сажают, их просто загородили. Президент же сказал, если не пользуются, то нужно забирать», — говорит Абдулла Бахадыр.

В управлении земельных отношений горожане могут написать заявление.

«Если жители подадут заявление, мы обязательно направим обращение в соответствующую инстанцию и дело будет рассматриваться. Если земли не используются по назначению или вообще не используются, государство имеет право их изъять», — говорит Аскар Джумашиев, руководитель производственного отдела Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

Горожане рассчитывают и на содействие народных избранников. К депутатам они обратились с просьбой очистить канал, который проходит через их населенных пункт. Депутат Айгерим Джумакулова пообещала, что все просьбы будут переданы госорганам и главе Шымкента.

Шуддин Саидов