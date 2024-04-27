Пустующие пастбища возвращают в госсобственность в Туркестанской области. Только в одном Келесском районе прокуроры выявили больше 18 тысяч гектаров сельхозземель, которые брали в аренду, но годами не использовали.

Некоторые территории в частных руках оказались незаконно, сообщили в надзорном органе. После тщательного анализа районному акимату рекомендовали начать процесс изъятия. Кто-то из арендаторов решил добровольно вернуть землю, а с кем-то пришлось проводить разъяснительную работу. Пока в суд направили только два исковых заявления о принудительном отчуждении. Изъятые земли, по данным специалистов, перераспределят и вернут в сельхозоборот.

«В населённых пунктах не хватает пастбищ. Но мы наблюдаем случаи, когда брали в аренду тысячу, две тысячи гектаров, и не использовали. По итогам анализа дали рекомендации по возврату земли. Вышло постановление акима района о возврате 16 тысяч гектаров, остальные 2 тысячи добровольно вернули», — говорит Нурлан Ешенкулов, прокурор Келесского района.