Таковы данные только за пять в Абайском районе Шымкента.

Инспекторы отдела ювенальной полиции Управления полиции Абайского района ДП г.Шымкента в целях защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся ночью вне жилища без сопровождения родителей, в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры.

Так, в ходе ночных рейдов с 17 по 21 мая по Абайскому району в отношении 29 граждан применены меры по статье 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Департамент полиции города Шымкента напоминает: лицам, не достигшим 18 лет, запрещается находиться вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей. А именно: в развлекательных заведениях – с 22:00 до 6:00, вне жилища – с 23:00 до 6:00. Согласно кодексу об административных правонарушениях, в это время ребенок должен находиться с законным представителем.