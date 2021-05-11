Полицейские изъяли у браконьеров 35 кг сайгачьих рогов в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП поступила оперативная информация о том, что неизвестные лица занимаются реализацией рогов сайги, занесенного в Красную книгу РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ по Туркестанской области в течение суток задержали браконьеров, причастных к преступлению.

При обыске в доме подозреваемых оперативники изъяли 35 килограммов сайгачьих рогов. Общая сумма ущерба, нанесенная браконьерами, составила примерно пять миллионов тенге. Подозреваемыми оказались двое жителей Карагандинской области. Сейчас они находятся под подпиской.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 ч. 1 “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами“. Ведется досудебное расследование.