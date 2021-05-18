Около 50 стран мира публикуют свою Книгу рекордов. А в Казахстане подобная книга выходит с 1999 года. Это — «КИнЭС».

В 2018 году в данную энциклопедию рекордов в качестве первого незрячего телеведущего вошёл библиотекарь из Шымкента Ербек Бакиев.

На сегодняшний день Ербек является сотрудником Шымкентской городской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Свой трудовой путь начал в феврале 2015 года, тифлоком редактором в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан ЮКО.

С 2017 года на телеканале «Отырар» в качестве первого незрячего телеведущего он ведёт программу «Ерекше жандар», пропагандируя творчество и достижения людей с ограниченными возможностями.

В 2013 году в республиканском конкурсе среди людей с ограниченными возможностями «Бәріміз бірдейміз кемсітуді білмейміз» занял ІІ место, 29 октября 2017 года стал обладателем республиканской «молодёжной премии имени Гани Муратбаева» в Казалинском районе Кызылординской области и награждён нагрудным знаком.

На сегодняшний день Ербек Бакиев является заведующим отделом тифлологии специальной библиотеки, а также основателем республиканской газеты «Шабыт», который освещает значимые события в стране и достижения людей с ограниченными возможностями, освещает работу, проводимую в обществе.

В обществе немало людей, которые добились большого успеха, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, их пример вдохновляет не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

И один из них — Ербек, сильный не только физически, но и духовно.