Шымкент подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса с гигантской самсой

В Шымкенте прошел гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour» в честь Ораза Айта.

Это было настоящее кулинарное событие! Гости фестиваля не только наслаждались вкусной едой, но и участвовали в шоу, мастер-классах и конкурсах на лучшие традиционные блюда, включая самсу, шашлык и плов. А главным кулинарным шедевром стала 20-киллограмовая самса – потенциальная заявка на книгу рекордов.

Фестиваль «ДәмДәсTour» стал ярким завершением священного месяца Рамазан. В нем участвовали рестораны и кафе города, предлагая уникальные блюда. Но главным событием стала гигантская 20-килограммовая самса, которая стала заявкой на Книгу рекордов Гиннеса!

Горожане были в восторге! Дегустации, мастер-классы и вкуснейшие блюда — все это стало настоящим праздником.

Бауыржан Беркембаев, житель Шымкента: «Плов, выпечка — все очень вкусно! Отличная организация. Праздник супер!»

Кроме того, фестиваль удивил мото-шоу! Мотоциклисты из разных уголков региона показали зрелищные трюки и заезды. А спортивные автомобили стали настоящими звездами фестиваля.

Музыка и концертная программа добавили ярких эмоций, а запуск воздушного шара стал символом единства и стремления к новым вершинам.

Фестиваль завершился невероятным файер-шоу, которое зажгло зрителей огненными выступлениями и музыкой.

«ДәмДәсTour» стал настоящим праздником для всех! Лучшие плов, шашлык, куырдак и самса получили заслуженные награды. Повара были удостоены признания и аплодисментов.