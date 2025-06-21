Шымкент отметил День города: награды, концерт и рекордное шоу дронов

Шымкент грандиозно отметил День города. Во Дворце тюльпанов наградили тех, кто внёс значительный вклад в развитие науки, образования, экономики и бизнеса.

Аким города Габит Сыздыкбеков поздравил горожан и поблагодарил всех, кто трудится на благо Шымкента. А вечером на площади Астана прошел незабываемый гала-концерт и яркое шоу дронов.

Официальную часть Дня города провели во Дворце тюльпанов QYZGALDAQ. Для гостей подготовили праздничный концерт с участием местных артистов. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения граждан, внёсших вклад в развитие региона.

В преддверии праздника 25 жителям присвоили звание «Почётный гражданин города Шымкента». Среди них — Абдимажит Битабаров, который почти 30 лет трудился в сельском хозяйстве. Его честный труд был по достоинству оценен.

Абдимажит Битабаров, Почётный гражданин г. Шымкента: «Раньше у нас было объединение по выращиванию фруктов и ягод. Я проработал там около 28 лет. Спасибо за то, что оценили мой труд и присвоили это почётное звание. Поздравляю всех с Днём города, желаю здоровья и благополучия».

Также награды получили специалисты и ветераны, которые добились успехов в науке, экономике, бизнесе и образовании. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил жителей с праздником и поблагодарил тех, кто внёс вклад в развитие города.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём города! Шымкент издавна был важным центром культуры и торговли на Великом Шёлковом пути. Сегодня наше стратегически важное расположение только усиливает экономический потенциал города. Свыше двух тысяч лет истории и каждый день — новые достижения. Жители Шымкента всегда отличались трудолюбием, добротой и единством».

Одним из самых ярких событий праздника стало шоу дронов на площади «Астана». В небо поднялись 500 беспилотников, которые создали световые фигуры и надписи прямо над зрителями. Кульминацией вечера стало исполнение гимна Казахстана, который одновременно пели 62 тысячи человек. В этот момент дроны «писали» строки гимна в небе.

Это уникальное зрелище стало рекордом Казахстана и было официально зафиксировано в книге рекордов КИнЭС-2025.