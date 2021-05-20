О главных нормах нового административно процедурно-процессуального Кодекса, вступающего в силу с 1 июля, рассказала на встрече с активом города помощник Президента РК, заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан Тамара Дуйсенова.

«Во-первых, с 1 июля будет запущен единый канал приема обращений через информационную систему «Е-заявление». В цифровой формат переводятся и регистрируются в электронном виде даже бумажные обращения, направленные «Казпочтой». Таким образом, система «Е-заявление» станет единой базой, на которой будет сохранена вся история рассмотрения обращений. Это будет доступная система для всех государственных и судебных органов, а также для заявителей», — сказала Т.Дуйсенова.

Во-вторых, государственные органы рассматривают обращения с учетом ранее принятых решений и выданных ответов. В-третьих, на каждое рассмотренное обращение открывается административное дело в государственном органе. Его требования и условия четко прописаны в Кодексе. Если требование заявителя не может быть удовлетворено, то государственный орган в обязательном порядке принимает заявителя, дает ему разъяснения или ответ с определением путей решения, предусмотренных законодательством.

Если заявитель не удовлетворен и данным ответом, он вправе обжаловать его в суде в отношении государственного органа или государственного служащего. В-четвертых, особенность нового подхода в том, что теперь обжалование ответа государственного органа происходит по-новому, правильность данного ответа или решения будет доказана ответственным государственным органом. То есть заявитель доводит до суда только исковое заявление.

В новом Кодексе усилена ответственность государственного органа перед гражданами.

Выступая на совещании, аким города Мурат Айтенов отметил, что в настоящее время местными исполнительными органами города Шымкент в соответствии с планом в систему включены 798 сотрудников. Подчеркнув, что по административно процедурно-процессуальному Кодексу общей задачей является провести в соответствии с законодательством качественную работу с каждым гражданином, жителем, аким города отметил, что на сегодняшний день 444 сотрудника обучены работе с информации.