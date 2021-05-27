В Сарыагашский РОП примерно в 19:20 часов вечер поступил вызов из поселка Капланбек о том, что в одном из частных домов в септик пятиметровой глубины упали двое детей, сообщает Polisia.kz.

Участковые инспекторы сразу же выехали по указанному адресу.

Как выяснилось, четырехлетний мальчик упал в пятиметровый туалет, расположенный во дворе дома. А за ним вслед прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата. Дорога была каждая минута, так как дети могли легко задохнуться в яме.

С помощью ломов и других подручных средств полицейские быстро разобрали туалет, вытащили упавших детей наружу и вызвали врачей, которые тут же оказали медицинскую помощь. К счастью, все обошлось благополучно.

На сегодня их состояние здоровья удовлетворительное, они находятся в безопасности.

– Ко мне домой прибежала их мама, стала стучать в дверь и кричать “Соседи! Помогите!”. Тут я выбежала и спрашиваю, что случилось. Она говорит, дети упали в туалет. Мы побежали за ней посмотреть, а там два ребенок в яме. Конечно, мы сразу же позвонили на пульт 102. Тут полицейские приехали за две минуты. Ломами сломали туалет и вытащили детей. Если бы не они, то их не удалось бы спасти. Спасибо им большое. Мы не знали, что делать. Но, все закончилось благополучно. Желаем стражам порядка успехов на службе! – поблагодарили полицейских соседи спасенных детей.