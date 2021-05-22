Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. С целью задержания подозреваемых лиц, сотрудники Ордабасинского РОП провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в том числе подворный обход и опрос очевидцев. В результате ОРМ стражи порядка задержали двух подозреваемых, жителей города Шымкент, причастных к кражам чужого имущества.

Задержанных на одной из улиц мегаполиса доставили в районный отдел полиции. Следствием установлено, что молодые люди приехали из Шымкента в Ордабасинский район, где проникли в магазин, взломав входной двери. Также выяснилось, что злоумышленники совершили кражу еще в одном магазине, нанеся ущерб владельцу на 100 тысяч тенге. В настоящее время следствием выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Они находятся под подпиской. По данным фактам проводится досудебное расследование.