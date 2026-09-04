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На главную Анонс 17 медалей завоевали пловцы из Шымкента в Душанбе

17 медалей завоевали пловцы из Шымкента в Душанбе

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Ангелина Подлипаева
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Сборная Шымкента достойно представила Казахстан на международном турнире по плаванию в Душанбе, посвящённом 35-летию государственной независимости Таджикистана. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации и других стран.

По итогам заплывов команда Шымкента заняла третье место в общекомандном зачёте, завоевав 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Главными героями турнира стали Нурдавлят Абжаппаров, выигравший 200 метров вольным стилем и 200 метров на спине, а также взявший серебро на 400 метрах вольным стилем. Кирилл Колесников, ставший победителем на 400 метрах вольным стилем и серебряным призёром на 200 метрах; и Аяжан Айнабекова, оформившая сразу два золота — на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Весомый вклад в медальную копилку сборной Шымкента внесли Дарья Пушко — три серебра в личных заплывах и бронза в эстафете, Айганым Куандыкова — три бронзовые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем и бронза в эстафете, а также Сабина Мухан, Рамина Агабаева и Тимофей Туркенич, завоевавшие медали в своих дисциплинах.

17 медалей — результат, который подтверждает высокий уровень шымкентской школы плавания и показывает, что у команды есть серьёзный потенциал для новых побед!

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