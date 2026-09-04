Наличие диагноза не означает автоматического лишения водительских прав

Министерство здравоохранения совместно с МВД продолжает работу по выявлению медицинских противопоказаний у водителей.

На сегодняшний день выявлено более 21 тысячи человек, у которых имелись медицинские ограничения к управлению транспортом. Более 13 тысяч материалов направлены в суд. По вступившим в силу решениям прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений.

При этом наличие диагноза не означает автоматическое лишение водительских прав. Решение принимается судом только в случаях, когда состояние здоровья действительно может повлиять на безопасность дорожного движения.

К абсолютным противопоказаниям относятся, в частности, эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжёлые психические расстройства и некоторые состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ.

При отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата управление автомобилем возможно при соблюдении медицинских требований и использовании специальных средств.

В Минздраве подчёркивают, что такие меры направлены на безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.