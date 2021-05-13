В Telegram-чатах казахстанцы обсуждают идею о том, что люди, получившие вакцину против COVID-19, должны соблюдать более строгие санитарные требования, так как являются разносчиками инфекции, передаёт stopfake.kz.

В частности, пользователи Казнета предполагают, что привитые обязаны носить маски везде и всюду, в то время как для остальных людей масочный режим носит лишь рекомендательный характер. Это не так.

Ношение масок в общественных местах в Казахстане обязательно для всех, за исключением детей до 5 лет и лиц, имеющих медицинские противопоказания.

«По предварительным данным зарубежных учёных, для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения. В связи с этим вопрос полного снятия ограничительных мер, в том числе отмены масочного режима для лиц, получивших прививку против КВИ, в настоящее время не рассматривается», — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Также он отметил, что для тех, кто уже прошёл полный курс вакцинации против КВИ, в Казахстане предусмотрен ряд послаблений. К ним относятся возможность въезжать в страну из-за рубежа без ПЦР-анализа, посещение домов ребёнка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами и плановая госпитализация пациентов без ПЦР-анализа.

Высказывания о том, что после вакцинации против COVID-19 человек заразен, мы уже опровергали ранее. Они не соответствуют действительности и противоречат имеющимся фактам.

Таким образом, очевидно, что сообщения об усилении санитарных требований для вакцинированных против COVID-19 безосновательны.