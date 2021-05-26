Единый совокупный платеж (далее – ЕСП) в целях упрощения регистрации деятельности неформально занятых лиц внедрен в Казахстане с 01.01.2019 года.
Плательщики ЕСП – это физические лица, которые:
— не используют труд наемных работников;
— оказывают (выполняют) работы, услуги для физических лиц;
— реализуют сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.
К примеру, такие виды деятельности как:
— транспорт (такси, личный водитель, перевозки и др.);
— разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и т.д.);
— частная практика (репетиторы, няни, сиделки, услуги в сфере красоты и т.д.);
— артисты (тамада, музыкант и т.д.)
— программирование (установка ОС, антивируса и т.д.).
— Предельный доход плательщика ЕСП — за календарный год не должен превышать 1 175-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Не могут являться плательщиками ЕСП:
1) лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;
2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;
3) лица, занимающиеся частной практикой;
4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов
5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Распределение ЕСП:
- индивидуальный подоходный налог (10%);
- социальные отчисления (20% в ГФСС);
- пенсионные отчисления (30% в ЕНПФ);
- отчисления на ОСМС (40% в ФСМС).
СУММА ЕСП:
— для городов: 1 МРП – 2 917 тенге.
— для сел: 0,5 МРП – 1 459 тенге.
Как оплатить ЕСП:
— перечислить на счет государственной корпорации «Правительство для граждан»;
— оплата через банки второго уровня;
— АО «Казпочта»;
— мобильное приложение E-Salyq Azamat.