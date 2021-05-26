Единый совокупный платеж (далее – ЕСП) в целях упрощения регистрации деятельности неформально занятых лиц внедрен в Казахстане с 01.01.2019 года.

Плательщики ЕСП – это физические лица, которые:

— не используют труд наемных работников;

— оказывают (выполняют) работы, услуги для физических лиц;

— реализуют сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.

К примеру, такие виды деятельности как:

— транспорт (такси, личный водитель, перевозки и др.);

— разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и т.д.);

— частная практика (репетиторы, няни, сиделки, услуги в сфере красоты и т.д.);

— артисты (тамада, музыкант и т.д.)

— программирование (установка ОС, антивируса и т.д.).

— Предельный доход плательщика ЕСП — за календарный год не должен превышать 1 175-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Не могут являться плательщиками ЕСП:

1) лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;

2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов

5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Распределение ЕСП:

индивидуальный подоходный налог (10%);

социальные отчисления (20% в ГФСС);

пенсионные отчисления (30% в ЕНПФ);

отчисления на ОСМС (40% в ФСМС).

СУММА ЕСП:

— для городов: 1 МРП – 2 917 тенге.

— для сел: 0,5 МРП – 1 459 тенге.

Как оплатить ЕСП:

— перечислить на счет государственной корпорации «Правительство для граждан»;

— оплата через банки второго уровня;

— АО «Казпочта»;

— мобильное приложение E-Salyq Azamat.