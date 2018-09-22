Наша с вами жизнь все более и более регламентируется. Уходят в Лету времена, когда можно было не работать без особых на то причин, не платить налоги. А когда подходит время к пенсии, люди, не платившие налоги, начинают возмущаться: «Ой, бай! На что я жить буду?!» С такой ситуацией что-то надо было делать.

В последние месяцы мы все чаще стали слышать о Едином совокупном платеже для самозанятых. Что это такое? Кто и для чего будет его платить? На этот и другие вопросы, связанные с этим понятием, мы попросили ответить руководителя республиканского государственного учреждения Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Туркестанской области Асию Темирбаеву.

– Асия Кураловна, для кого и для чего вводится данный платеж?

– Вы знаете, правительством РК, в частности, Министерством труда и социальной защиты населения республики с 2016 года принимаются меры по формализации самозанятого населения. Местными исполнительными органами проделана огромная работа по их легализации, определению и подтверждению трудовых отношений.

Вместе с тем, существуют и проблемы. Как показывает текущая ситуация, неформальной занятости способствуют такие факторы, как сложная процедура регистрации и снятия с учета в налоговых органах, наличие многочисленных платежных систем и сложность определения налогового режима.

Для легализации деятельности неформально занятых глава государства поручил ввести единый совокупный платеж для самозанятого населения, предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах.

В рамках Законопроекта планируется принять первоочередные меры по формализации деятельности неформально занятых лиц.

В этих целях предлагается введение нового режима, при котором неформально занятые граждане информируют государство о своей деятельности, и могут стать участниками пенсионного обеспечения, систем социального и медицинского страхования. Тем самым они обеспечат себе социальную защиту.

– Что представляет собой Единый совокупный платеж?

– Единый совокупный платеж (ЕСП) – это правовой режим, который объединит четыре платежа в один:

– индивидуальный подоходный налог;

– пенсионные отчисления на свой счет в ЕНПФ;

– отчисления в государственный фонд социального страхования;

– в фонд обязательного медицинского страхования.

– Каков размер единого совокупного платежа?

– Для плательщиков ЕСП будут определены более низкие ставки по данным платежам в отличии от действующих режимов. Единый совокупный платеж определен в размере 1 МРП для городского населения и 0,5 МРП в селах.

В целом, доли Единого совокупного платежа составят:

– 10% на индивидуальный подоходный налог;

– 20% – социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;

– 30% – пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд;

– 40 % – отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

– Сколько это будет составлять в абсолютном выражении?

– С 2019 года минимальный расчетный показатель будет составлять 2 525 тенге, то есть при его оплате 2 525 тенге в месяц казахстанец будет проводить отчисление сразу по четырем направлениям – индивидуальный подоходный налог, пенсионные отчисления, отчисления в госфонд социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования.

– Кто будет платить единый совокупный платеж?

– Он предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. При этом, предельный доход за календарный год не должен превышать 100 МЗП. То есть если доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц, то человек может перейти на данный режим.

– На какую категорию плательщиков распространяется данная норма?

– Единый платеж смогут платить только физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, то есть оказывают услуги другим физлицам. При этом ими должны быть соблюдены следующие условия:

1) не используют труд наемных работников;

2) выполняют работы, оказывают услуги для физических лиц;

3) реализуют сельскохозяйственную продукцию от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.

Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то им придется уплачивать налоги в полном объеме, то есть ЕСП не будет распространяться на:

1) физические лица, оказывающие услуги на территории коммерческих объектов недвижимости, включая торговые объекты;

2) лиц, предоставляющих в аренду (имущественный найм) имущество, за исключением жилища;

3) лиц, занимающихся частной практикой;

4) иностранцев и лиц без гражданства, за исключением оралманов;

5) лиц, имеющих государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;

– Что даст введение ЕСП для неформально занятых?

– Во-первых, это даст возможность получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения, другими словами, эти граждане (уплачивающие единый совокупный платеж) получат медицинское обеспечение в полном объеме после того, как будет введено ОСМС.

Во-вторых, эти граждане смогут участвовать в накопительной пенсионной системе и в получении базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе. Другими словами, неформальная часть самозанятого населения будет полностью охвачена пенсионным обеспечением, у которых появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж.

В-третьих, из государственного фонда социального страхования получат социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до одного года.

– Когда будет введен единый совокупный платеж?

– На сегодня проект закона полностью разработан в соответствии с поручением главы государства. Законопроект рассмотрят и примут до конца текущего года, а вводиться он будет в действие с 1 января 2019 года.