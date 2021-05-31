Как заработать на акциях золотодобывающей компании?

Тикер на KASE: GB_ALTN

Потенциал роста: 32%

Текущая цена: 1,65 фунта

Целевая цена: 2,17 фунта

Золотодобытчик с потенциалом для роста

AltynGold PLC – это компания по разведке, добыче и переработке золота. Акционерная компания функционирует с 1997 года, зарегистрирована в Лондоне. Основным активом компании является месторождение Секисовское, которое находится в Восточно-Казахстанской области. По данным аудиторской оценки месторождения, на конец мая 2019 года доказанные запасы золота по методике JORC составляют 3,5 млн унций, а общие ресурсы золота насчитывают 6,7 млн унций. Срок жизни месторождения составляет 26–40 лет в зависимости от уровня добычи. Текущий уровень добычи руды составляет примерно 130–135 тыс. тонн за квартал, а текущий уровень квартального производства золота составляет 6,3–6,5 тыс. унций.

Неплохой отчет за первый квартал 2021 года

17 мая 2021 года AltynGold PLC выпустила промежуточный отчет за первый квартал 2021 года. Компания в первом квартале добыла 132 тыс. тонн руды, что на 43% выше показателя предыдущего года. Среднее содержание золота в руде выросло с 1,7 г/т до 1,78 г/т, а относительно прошлого года рост составил 19%. Руководство ожидает дальнейшее увеличение добычи руды и среднего содержания золота за счет нового оборудования. Выручка компании в первом квартале составила чуть выше 10 млн долларов, что ниже показателя четвертого квартала на 17%, однако выше показателя прошлого года на 120%. Такой рост выручки обусловлен значительным увеличением объема продаж золота и цены реализации. Падение выручки в квартальном выражении объясняется тем, что в предыдущем квартале было переработано больше руды, чем было добыто, а также тем, что цены на золото были несколько выше.

Высокий потенциал для роста

AltynGold PLC продолжает сохранять достигнутые ранее высокие операционные показатели, а среднее содержание золота увеличивается третий квартал подряд. Компания намерена значительно улучшить показатели содержания золота в руде уже во втором квартале 2021 года, с началом использования специального бурового оборудования. В целом же в компании планируют увеличить ежемесячный объем добычи руды как минимум на 60%, что даст существенное улучшение финансовых показателей вкупе с выросшими ценами на золото. К тому же отметим значительное увеличение извлекаемых запасов золота, так как последняя оценка аудиторов проводилась по цене $1280 за унцию.

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