Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило сразу двум дочерним компаниям Freedom Holding Corp. долгосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне «B». Прогноз по компаниям Freedom Finance Europe Ltd. и Freedom Finance Global PLС – «Стабильный».

Одновременно с этим обеим компаниям присвоен краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «B».

Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.: «Новость о присвоении еще двум нашим дочерним брокерским компаниям долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов от S&P Global Ratings, безусловно, очень значима для всей группы. Особенно учитывая тот факт, что Freedom Finance Global была зарегистрирована буквально год назад в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), а начала полноценную деятельность лишь в конце 2020 года.

Однако даже по истечении такого небольшого промежутка времени мы можем уверенно говорить о динамичных темпах развития. Так, по состоянию на 1 июля текущего года в компании уже было открыто более 15 тысяч клиентских счетов, осуществлено более 348 тысяч сделок. Не менее значительными оказались результаты деятельности нашего европейского брокера в лице Freedom Finance Europe. Мы сейчас в ЕС открываем больше счетов, чем во всех остальных юрисдикциях холдинга. Сейчас европейских клиентов у нас уже более 60 тыс. Кроме того, потенциал среднего чека в Европе очень высокий».

Агентство ожидает, что группа компаний Freedom Holding Corp. окажет поддержку данным дочерним компаниям в любых обозримых обстоятельствах, так как они глубоко интегрированы в операционные процессы группы.

«Учитывая регуляторные ограничения на торговлю иностранными финансовыми инструментами, осуществляемую с использованием внутренних счетов, группа ожидает, что Freedom Finance Global, имеющая лицензию в МФЦА, постепенно будет привлекать казахстанских клиентов, которые в настоящее время обслуживаются через белизскую компанию FFIN Brokerage Services, и, возможно, некоторых клиентов за пределами Казахстана Мы также ожидаем, что на баланс Freedom Finance Global перейдет розничный бизнес ее сестринской компании АО «Фридом Финанс». Как следствие, Freedom Finance Global постепенно станет основной дочерней компанией группы, занимающейся розничным брокерским бизнесом в Казахстане», – отмечается в отчете агентства.

В свою очередь Freedom Finance Europe возглавляет подгруппу компаний, работающих в развивающихся направлениях бизнеса группы в странах ЕС, Великобритании и некоторых странах СНГ. Компания также выступает в качестве основного контрагента по брокерским услугам для компании FFIN Brokerage Services. В результате она является одним из ключевых источников прибыли для всей группы, на долю которой приходится порядка 65% совокупных доходов.

«Мы полагаем, что Freedom Finance Europe, скорее всего, сохранит статус критически важной организации в составе группы в долгосрочной перспективе», – комментирует агентство.

S&P Global Ratings полагает, что в ближайшие 12–18 месяцев группа сохранит способность генерировать прибыль и как минимум умеренные показатели капитализации, продолжая принимать клиентов, относящихся к оншорным юрисдикциям.

Таким образом, на сегодня уже четыре брокерские компании группы имеют кредитные рейтинги. Ранее, в июне, S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ООО ИК «Фридом Финанс» (Российская Федерация) и АО «Фридом Финанс» (Республика Казахстан) с «B-» до «B». Прогноз – «Стабильный». В то же время агентство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов на уровне «B» для обеих компаний и повысило рейтинг АО «Фридом Финанс» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB +».