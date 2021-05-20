Казахстан расширил 4 новыми странами географию обучения студентов в рамках образовательной программы «Болашак».

В их число вошли Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка. Также в список вошел Гонконг (Китай).

Таким образом, теперь казахстанцы смогут обучаться по программе «Болашак» уже в 27 странах.

Напомним, что приём заявок стартовал 4 мая и продлится до 27 октября. На сегодняшний день подано 158 заявок.

Несмотря на пандемию, Центр международных программ увеличил и количество вузов для обучения. Если в прошлом году их было 138, то на 2021-2023 годы их число увеличилось до 207 вузов.

При этом усиливаются и критерии отбора высших учебных заведений. К примеру, они должны входить в три международных академических рейтинга.

Также меняется и система присуждения стипендий. Она будет включать три периода. В июне распределятся 90 стипендий, в августе – 170 стипендий, в ноябре – 125 стипендий. Это позволит равномерно распределить стипендии в соответствии с поданными к этому периоду заявками.

В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. 555 из них будут распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры и стажировки.

Ещё 500 стипендий получат отечественные учёные.